İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütünlen soruşturma kapsamında, 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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