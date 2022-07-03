İzmir’de iki orman yangını

Abone Ol google-news

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:05

Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Haberin devamı...

İzmir orman yangını orman yangınları Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler