İzmir'de ilginç olay: Çalıntı aracın parçalarını salonda saklamış
İzmir'in Konak ilçesinde, çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok çok altında satın alan şüpheli, aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi çok sayıda parçasını evinin salonunda sakladı. Eve baskın yapan polisler, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.
Olay, Konak ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan S.G. (33), geçtiğimiz günlerde 09 SR 188 plakalı otomobilini iş yerinin bulunduğu sokağa park etti. Bir müddet sonra bölgeye gelen S.G, aracını göremeyince durumu polise bildirdi. Çalındığı ortaya çıkan araçla ilgili hemen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık anları, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kameralardan zanlıların kimliği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları S.T ile Ş.B., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S.'ye sattıklarını söyleyince bu kişi de hemen gözaltına alındı.
A.S. ise ifadesinde, otomobili 10 bin liraya satın aldığını ve parçaladıktan sonra evine götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler hemen söz konusu adrese gitti.
PARÇALAR EVİN SALONUNDAN BULUNDU, POLİS DE ŞAŞIRDI
Zanlının ikametinde hemen arama yapıldı. Söz konusun çalınan otomobilin; direksiyonu, kapısı, tamponu, bagaj kapağı, farları gibi çok sayıda parçası evin salonunda bulundu. Bu duruma polislerde şaşırdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlıları S.T. ile Ş.B. tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobili parçalarını evinde saklayan A.S. hakkında ise "hırsızlık malını satın almaktan" işlem yapıldı.
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