İzmir'de okul çatısında yangın
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, okul çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 01.00 sıralarında İmbatlı Mahallesi 6087 Sokak'ta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada endişelenen mahalle sakinlerinin bir bölümü evlerinden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek