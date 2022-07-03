İzmir'de sahil 'deniz marulu' ile yeşile büründü: 'Temmuz başında bunu görmek çok şaşırtıcı'

Abone Ol google-news

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu. Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden olduğu görüntünün sürpriz olmadığını ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Temmuz ayının başında bunu görmek çok şaşırtıcı" dedi.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:43

Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Daha önce defalarca İnciraltı ve Karşıyaka kıyılarında rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü.

Haberin devamı...

sahil Yosun Karşıyaka İzmir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler