İzmir'de sahil 'deniz marulu' ile yeşile büründü: 'Temmuz başında bunu görmek çok şaşırtıcı'

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:43

Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Daha önce defalarca İnciraltı ve Karşıyaka kıyılarında rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü.

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