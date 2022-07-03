İzmir'de sahil 'deniz marulu' ile yeşile büründü: 'Temmuz başında bunu görmek çok şaşırtıcı'
Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu. Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden olduğu görüntünün sürpriz olmadığını ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Temmuz ayının başında bunu görmek çok şaşırtıcı" dedi.
Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Daha önce defalarca İnciraltı ve Karşıyaka kıyılarında rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü.
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