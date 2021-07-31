İzmir'e meteor düştü iddiası! Sosyal medyayı heyecanlandıran görüntü

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:59

Türkiye’de saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü de öne sürdü.

Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda twitt attı. O mesajlardan bazıları şöyle;

-İzmir ve çevresine büyük bir #meteor düştüğü bildiriliyor.. yüksek ses ve ışıktan bahsediyor herkes gören var mı

-İzmir'e meteor düştüğü iddia ediliyor.

-#meteor evde otururken eşim dedi ki deprem mi oldu yoksa bir yer mi patladı, sonra bir duyduk ki meteor düşmüş izmire nasıl duyduk sesi belli değil

-bi meteor dusmedigi kalmisti iki gundur o da oldu acaba sirada ne var

-Iyi misiniz, cidden meteor mu düştü

-İzmir'e meteor düşmüş daha neler olacak