Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Buradaki köpekler, farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesindeki köpek timi barınağında günlük eğitimlerine devam eden köpekler ayrıca jandarma personeli ile de uygulamalarda bulunuyor.