Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan narkotik, operasyon, iz takip, yangın tespit, kadavra, bomba, ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesinin olduğu alanda yanıcı maddenin döküldüğü noktayı hassas burnuyla tespit ediyor.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:45
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Buradaki köpekler, farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesindeki köpek timi barınağında günlük eğitimlerine devam eden köpekler ayrıca jandarma personeli ile de uygulamalarda bulunuyor.
Antalya Jandarma Köpek

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