Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:20

Kadınlar bir kez daha Istanbul Sözlesmesi'nin kaldirilmasini protesto etmek için eylemleydi.İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun çağrısıyla Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelen kadınlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylem için getirilen ses sistemine el koymasını protesto eden kadınlar barikat önünde sloganlar attı. Yaşanan kısa süreli gerginlik ses sisteminin iade edilmesinin ardından sona erdi. Gerginlik sırasında "Kadınlara değil katillere barikat" sloganları atıldı. Polislerin bazı kadınları ittiği görüldü. Kadınların eylemi devam ediyor