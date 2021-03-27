Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
Kadıköy'de bir araya gelen Kadınların ses sistemine polis tarafından el konulması nedeniyle gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında "Kadınlara değil katillere barikat" sloganları atıldı
Kadınlar bir kez daha Istanbul Sözlesmesi'nin kaldirilmasini protesto etmek için eylemleydi.İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun çağrısıyla Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelen kadınlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylem için getirilen ses sistemine el koymasını protesto eden kadınlar barikat önünde sloganlar attı. Yaşanan kısa süreli gerginlik ses sisteminin iade edilmesinin ardından sona erdi. Gerginlik sırasında "Kadınlara değil katillere barikat" sloganları atıldı. Polislerin bazı kadınları ittiği görüldü. Kadınların eylemi devam ediyor
Video Haberler
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
- Cenazede şoke eden anlar: Haklarını helal etmediler
- Lüks sitede 'boksör' dehşeti! Önüne gelene saldırdı
- Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler!