Boğaziçililer'den gözaltı tepkisi: Bundan sonrası hepimizde

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:49

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek amacıyla Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan eylem öncesi polis meydanda birçok noktayı bariyerlerle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı





Eylemciler alana tek tek aranarak alınırken LGBTİ+ sembolü olan bayraklara ve üzerinde gökkuşağı bulunan pankartlara polisin el koyduğu görüldü.

Alanda toplanan gençler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" çağrısında bulunarak, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Her yer Boğaziçi her yer direniş", "Homofobik rektör istemiyoruz" sloganları attı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da öğrencilere destek verdi.

ÖĞRENCİLER: İŞKENCE İLE GÖZALTINA ALINDIK

Basın açıklaması öncesinde gözaltına alınan öğrencilere söz verildi. Öğrencilerden Ayşe Belizinci, Çağlayan'daki polis müdahalesinin orantısız şekilde yapıldığını ifade ederek, "Doktor kontrolünden sonra sürüklenerek, ters kelepçeyle işkence edilerek götürüldük" dedi.

Yaren Tuncer isimli öğrenci ise, "Bayrak yasaklarını tanımıyoruz dediğimiz, özgürlüğün, eşitliğin bayrağı olan LGBTİ+ bayrağını taşıdığımız için tekrar gözaltına alındık. Bugün buradayız çünkü korkuyorlar. Demokratik üniversite için kayyumlara karşı direniyoruz. Bayraklarımızla buradayız. Meşru olan biziz, gayrı meşru olan onlar" ifadelerini kullandı.

YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ

Beha Yılmaz da, "Direnişimiz başta Melih Bulu ve tüm kayyumlar istifa edene kadar devam edecektir. Kelepçeyi reddediyorum dediğim için ters kelepçe işkencesine maruz bırakıldım. Bunu buradan teşhir ediyorum. Taksim Meydanı'nda tüm LGBTİ+ bayraklarını yaksalar da biz yolumuzdan dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi’de başlayan, onlarca üniversiteyi saran ve ülkenin dört bir yanında sokakları dolduran direnişimizin 83. Gününde Kadıköy’den sesleniyoruz.

Son günlerde, iktidarın kampüsümüze atadığı kayyumla başlayan direnişimize saldırılar keyfi gözaltılarla artarak devam ediyor. 25 Mart'ta, kampüsümüzün polis ablukası altında olduğu 1 Şubat günü LGBTİ+ bayrağı açtığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılan arkadaşımıza destek vermek için kuzey kampüse doğru yürüyen 4 arkadaşımız gözaltına alındı. Gerekçeleri ise sırtlarında gökkuşağı bayrağı asılı olmasıydı! Sonrasında bu keyfi gözaltına karşı çıkan ve arkadaşlarımızı serbest bırakın diyen onlarca arkadaşımız daha işkenceyle gözaltına alındı. Buradan bir kere daha haykırıyoruz: Biz 83 gündür yan yana gelmekten, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı çıkmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki; kendi meşruiyet krizini örtmek isteyen muktedirler, demokratik taleplerimizi gerçekleştirmek şöyle dursun, iktidarda bir gün daha kalabilmek uğruna eylemlerimize bütün baskı ve zor aygıtlarıyla saldırmaya devam edecek. Ama özgürlüğü onlar bize vermeyecek, biz alacağız!

Keyfi bir şekilde gözaltına alınmadığımız, tacize, tecavüze uğramadığımız sokaklar istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız! LGBTİ+’ların, kadınların eşit ve özgürce yaşadıkları bir ülke istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız! Demokratik bir üniversite istiyoruz. Vermeyecekler, alacağız!

Hiçbir baskı ve zor aygıtı direnişimizi kırmaya yetmeyecek. Üniversitemize kayyum rektör atadınız, ilk günden itibaren gür bir sesle kayyumlarınızı tanımıyoruz, özgür ve demokratik üniversite istiyoruz dedik. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ kulübünü kapattınız; biz bulunduğumuz her alana gökkuşağının yedi rengini taşımaya devam ettik. Direnişimizi keyfi disiplin soruşturmaları, gözaltılar ve tutuklamalarla durdurabileceğinizi sandınız, biz her geçen gün daha kararlı bir şekilde taleplerimizi haykırdık, haykırıyoruz.

Bizi sırf LGBTİ+ düşmanlarının, kadın düşmanlarının oylarını kaybetmemek uğruna verdiği sözlerden dönenlerle karıştırmayın. Biz her zaman sözümüzde durduk, GERİSİNİ ONLAR DÜŞÜNSÜN!

Sözlerimizi bitirirken, yola çıktığımız taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz:

- Boğaziçi Direnişi sırasında gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın

- LGBTİ+lara ve diğer hedef gösterilen bütün gruplara yönelik itibarsızlaştırma kampanyaları sona ersin!- BULGBTİ+ kulübü yeniden açılsın.

- Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar istifa etsin!

- Üniversitelerde üniversitenin bütün bileşenlerinin katıldığı demokratik rektörlük seçimleri yapılsın!

- Okulumuzun içerisinde ve dışarısında süren polis ablukasına derhal son verilsin.

Bunları ve dahasını söylemeye yüreğimiz yetiyor! DİRENİŞİMİZ KAZANACAK! BUNDAN SONRASI HEPİMİZDE!"