Kadıköy'de restoranda yangın

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Kadıköy'de 11 katlı apartmanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasında uyuyan çok sayıda apartman sakini zillere basılarak binadan tahliye edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 08:52

Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 11 katlı binanın giriş katındaki restoranda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan dumanları fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini alırken, görevliler dairelerin zillerine basarak bina sakinlerinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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