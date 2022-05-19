Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde MHP'liler bir CHP'liye saldırdı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:11

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu grubun bir CHP’liye saldırdığı iddia edildi.

Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu oldukları iddia edilen grup tarafından bir CHP’li saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında CHP’li ismin burnu kırıldı, yüzünde ve gözünde şişlikler meydana geldi.

MHP’li grubun polisle de gerginlik yaşadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları MHP’lilerin polislere de vurduklarını iddia etti.