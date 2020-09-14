Kaftancıoğlu'na 'Atatürk diyemedi' bahanesiyle saldıran MHP, Bahçeli'nin videosunu anında sildi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 21:35

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı bir konuşma esnasında üç kez "Gazi Mustafa Kemal" demesinin ardından, "Neden Atatürk demedi" üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere AKP ve iktidar ortağı MHP de katılmıştı.

Milletvekilleri ve parti genel başkanları başta olmak üzere birçok siyasinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken kullandığı "Mustafa Kemal" ifadesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kullandığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından silinen videoyu paylaşarak, "Çamur böyle bir şey. Karşıya atarken bir bakmışsın eline yüzüne bulaşmış" dedi.

GENEL BAŞKANLARI ATATÜRK DİYEMEDİ

"Maksatları bize buradan saldırmaktı" diyen Özgür Özel, "AkTrol operasyonlarına özenen MHP'nin biraz önce atıp sildikleri twitteki videoya bakın. Genel Başkanlarının "Atatürk" demediğini fark edince twiti sildiler." açıklamasında bulundu.