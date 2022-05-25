Kağıthane'de korkunç cinayet: 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki bir genç kalbinden vurularak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, olaya müdahale etmek isteyen bekçilere de ateş eden saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı.
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