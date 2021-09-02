Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmada, Z.Ç. adlı kişi rastgele bıçak ile C.K. adlı kişiye saldırdı. Bıçaklanarak yere düşen C.K. adlı kişiyi, Z.Ç. tekme ve bıçak ile yaralamaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis belirlenen şahıslar üzerinde araştırma başlattı.
Bıçaklı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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