Karadeniz’de korkutan görüntüler: Hortum çıktı

Abone Ol google-news

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.

IHA
21 Aralık 2021 Salı, 17:58

Karadeniz’in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı.

Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eden hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi ise korku dolu anlar yaşattı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler