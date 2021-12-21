Karadeniz’de korkutan görüntüler: Hortum çıktı

21 Aralık 2021 Salı, 17:58

Karadeniz’in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı.

Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eden hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi ise korku dolu anlar yaşattı.