Karadeniz’de korkutan görüntüler: Hortum çıktı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.
Karadeniz’in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı.
Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eden hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi ise korku dolu anlar yaşattı.
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