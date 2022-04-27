Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gazeteci Kübra Par’ın kendisine sorduğu, “Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında Marmaray’da ne kadar zam yaptınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir. Yapılan hızlı tren ücretlerine bakarsalar, tarifelere bakarsalar Ankara- İstanbul arası otobüs 350 TL, bundan daha konforlu ve güvenli bir yolculuk ise 150 TL sadece."

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar, "Hızlı tren toplu taşıma değildir. E özel ulaşım aracı mıdır ? Nedir Sayın bakan?" diye sordu.

Radyo programcısı Nihat Sırdar, "değildir" etiketiyle sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bir yurttaş ise tepki gösterdiği paylaşımında şunları söyledi:

"Hızlı tren toplu taşıma değildir. E özel ulaşım aracı mıdır ? Nedir Sayın Bakan?"