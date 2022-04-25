Karakolda hayatını kaybetmişti: Birol Yıldırım davasındaki tutuklu tek polise tahliye
İstanbul'da Esenyurt Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüyle ilgili davada, tutuklu komiser yardımcısı İsmail S.'nin tahliyesine karar verildi.
İstanbul Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran 2021 gecesi ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla toplam 12 polisin yargılandığı davada mahkemeden tahliye kararı geldi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya davanın tutuklu sanığı olan komiser yardımcısı İsmail S., SEGBİS ile bağlandı. Diğer 11 sanık ise duruşmaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.
BİR ÜYE HAKİM KARARA ŞERH DÜŞTÜ
Duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.'nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G., Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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