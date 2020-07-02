Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması

02 Temmuz 2020 Perşembe, 17:44

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 33 canın yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı’yla ilgili “Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması, dahli olanların hukuk önünde hesap vermesi için bir komisyon kurulmalı” dedi.

Sivas katliamının yaşandığı sırada Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olaylara, insanları ayrıştırmak ve birbirine düşürmek isteyenlerin neden olduğunu belirterek, “Madımak Felaketi'nde yitip giden canlar hepimizi derinden yaralamıştır. Benzer hadiselerin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Karamollaoğlu, Sivas Katliamı’yla ilgili bir çağrı yaparak şöyle dedi:

“Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması, dahli olanların hukuk önünde hesap vermesi için bir komisyon kurulmalı, 1993'te yaşanan, Madımak başta olmak üzere tüm hadiseler topyekun araştırılmalıdır.”