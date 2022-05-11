Kardeşini 7 yerinden bıçakladı: Salonda otururken yakalandı
Sarıyer’de bir ağabey, tekniker kardeşini evinde çıkan kavgada 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ağabey ise polis tarafından salonda elinde bıçakla oturduğu esnada yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 10 Mayıs Salı günü saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı.
Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.
KARDEŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Yıldız, mutfaktan ekmek bıçağı alarak kardeşine saldırdı. Saldırı sonucunda kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı.
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