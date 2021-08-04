Kardeşlerin şakalaşmasını kadına şiddet sanıp müdahale edince kavga çıktı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:38

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Akgün birlikte yürüdüğü ablasıyla şakalaşmaya başladı. Bu sırada ablasının boynundan tutan Muhammed Akgün'ü gören Oğuzhan Şaşgın, şiddet uyguladığını düşünerek olaya müdahale etti. Bunun üzerine Akgün ve Şaşgın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, taraflara müdahale ederek ayırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kardeşlerin şakalaşması ve Şaşgın’ın olaya müdahalesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.