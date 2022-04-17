Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
İstanbul Kartal'da 34 katlı binanın 21'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangının, kızartma tavasından kaynaklandığı iddia edildi.
Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde 34 katlı bir binanın 21'nci katında 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin balkonda kızartma yaptığı sırada, kızgın tavadan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Rezidansta oturanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mahalle sakinleri yangını cep telefonu kameralarına kaydetti. Bir mahalle sakini, yangın sırasında patlama sesi duyduğunu söyleyerek "Son dakika gördüm ve çıktım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
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