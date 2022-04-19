Kastamonu'da fındık büyüklüğünde dolu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış yaklaşık 20 dakika boyunca sürdü.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.
Video Haberler
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
- Kastamonu'da fındık büyüklüğünde dolu
- Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam
- Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
- Murda lakaplı rapçiye hapis cezası
- İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Ceza isyanı: Cadde ortasında aracını yaktı
- İzleme platformlarının üyelikleri düşüyor
- Babacan'dan dikkat çeken çıkış
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat!
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...