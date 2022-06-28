Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 09:52

Kaza, Kastamonu'da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

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