Kavga büyüdü; görümce, gelini bıçakladı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde İsmigül Ş. (34), iddiaya göre besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Kenan Güney'i (25) sopayla, eşi Esmanur Güney'i (21) de bıçakla yaraladı. İsmigül Ş. de sopa darbesiyle yaralanırken, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. İsmigül Ş., iddiaya göre aynı evde birlikte yaşadıkları kardeşi Kenan Güney'in eşi Esmanur G. ile besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle tartıştı.
Kenan Güney'in de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada İsmigül Ş., kardeşini sopa ile eşi Esnamur Güney'i ise bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kendisi de sopa darbesiyle yaralandı.
Video Haberler
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Ankara'da korkutan patlama: 1 işçi yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'den yeni hamle
- Bitlis'te minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
- Apple'un yeni sürümü iOS 16'da hangi özellikler var?
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İzmir İktisat Kongresi - 4
- Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak
- Bakan Soylu'dan açıklama
- 'Araç kiralama sitesi' dolandırıcıları yakalandı
- E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü!
- İşsizlik rakamları açıklandı