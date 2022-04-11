Kavga büyüdü; görümce, gelini bıçakladı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:46

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. İsmigül Ş., iddiaya göre aynı evde birlikte yaşadıkları kardeşi Kenan Güney'in eşi Esmanur G. ile besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle tartıştı.

Kenan Güney'in de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada İsmigül Ş., kardeşini sopa ile eşi Esnamur Güney'i ise bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kendisi de sopa darbesiyle yaralandı.