'Kavga etmesin' diye annesi kapıyı kilitleyince balkondan ateş edip öldürdü
Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Seyhan ilçesindeki olayda, Lokman Demirezer'in komşusuyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesinin ise kavga yaşanmaması için kapıyı kilitleyince balkonda bekleyip dışarı çıkan komşusu Ahmet Pekyen’e ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen’in (26) başına tükürdü.
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