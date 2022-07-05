'Kavga etmesin' diye annesi kapıyı kilitleyince balkondan ateş edip öldürdü

05 Temmuz 2022 Salı, 10:55

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen’in (26) başına tükürdü.

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