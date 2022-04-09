Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı: 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Murat D.(36), Duret Elyasin’i (34) karnından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Elyasin’e ilk müdahaleyi olay yerinde gece bekçileri yaparken gözaltına alınan Murat D. “Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum” diyerek kendini savundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:33

Olay, saat 4.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin(34)'i karnından bıçakladı.

Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.


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