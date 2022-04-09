Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı: 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:33

Olay, saat 4.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin(34)'i karnından bıçakladı.

Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.



