Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
Büyükada'da kavgada kulağı kopan, kopan kulağını da martı kapan Eyüp Çelik, dehşet anlarını anlattı. Çelik, "Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. Kızı kurtarınca bana sardı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı" dedi.
29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre; 29 Temmuz 2016 günü Büyükada İskelesi yakınlarında; Almanya'da yaşayan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
İlgili Haberler
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
Video Haberler
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
- Jeofizik mühendisi ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!
- 'TURKEN hakkında konuşmamız lazım'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım