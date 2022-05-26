Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:06

29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre; 29 Temmuz 2016 günü Büyükada İskelesi yakınlarında; Almanya'da yaşayan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

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