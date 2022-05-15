Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu
Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4 gün önce teknesi ile denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ isimli kayıp balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, Çamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlı Mahalle iskelesinden 11 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye 1 helikopter, 1 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi yönlendirildi. 12 Mayıs Perşembe günü kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu. Arama çalışmalarını sıklaştıran ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün sabah saatlerinde Lacivert Koyu açıklarında denizde ölü olarak bulundu. Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kayip-balikci-4-gun-sonra-olu-olarak-bulundu-1936126
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