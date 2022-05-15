Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu

15 Mayıs 2022 Pazar, 12:48

Olay, Çamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlı Mahalle iskelesinden 11 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye 1 helikopter, 1 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi yönlendirildi. 12 Mayıs Perşembe günü kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu. Arama çalışmalarını sıklaştıran ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün sabah saatlerinde Lacivert Koyu açıklarında denizde ölü olarak bulundu. Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kayip-balikci-4-gun-sonra-olu-olarak-bulundu-1936126