Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
Denizli'de 9 Haziran akşamı aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17) için arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri gençlere ait ormanlık alanda terk edilmiş otomobil ve kırılmış halde iki cep telefonu buldu. Kayıp olarak aranan iki kişinin izine rastlanmazken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı.
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