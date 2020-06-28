Abone Ol google-news

Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 17:17


Video Haberler