Kayyımları protesto eden Veli Saçılık'ın da olduğu 11 HDP'li gözaltına alındı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:57

HDP Ankara İl Örgütünün kayyımları protesto etmek üzere yapacağı açıklama polis tarafından engellendi. HDP Ankara İl Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak ve HDP Hakkari eski Milletvekili Nihat Akdoğan, HDP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Alişan Şahin, HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi KHK’li Sosyolog Veli Saçılık'ın aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Polis “Valilik izni yok” diyerek HDP’lileri engellerken, Parlak’ın burnunun kanadığı görüntülendi.

'11 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR'

Resmi polis ekiplerinin il binası önünden ayrıldığını ancak sivil polislerin beklemeye devam ettiğini kaydeden Kerestecioğlu, gözaltındaki 11 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğünü de söyledi.