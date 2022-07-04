Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:52

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi’nde, 3 Temmuz Pazar günü saat 17.00 sıralarında, Baharistan Sokak’tan Gazi Evrenos Caddesi’ne çıkan 34 JD 2609 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AJ 8048 plakalı araca yandan çarptı.

34 AJ 8048 plakalı araç kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haberin devamı...