KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto: "Asla yalnız yürümeyeceğiz..."

17 Nisan 2022 Pazar, 13:22

Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Şubesi üyesi kadınlara, STK’lar, kadın dernekleri, boşanmak istediği kocası tarafından öldürülen Aycan Beysülen'in yakınları ve yakınlarını kaybeden aileler destek verdi. Aileler, eylem boyunca kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını ellerinde tuttu.

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Hukuksuz Davalarla Kapatılamaz” yazılı pankart açan kadınlar, “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Kadınlar Eşit Yaşayacak”, “Direnen Kadınlar Dünya’da Her Yerde”, “Anayasayı, Sözleşmeyi Uygula”, “Kadın Mücadelesi Durdurulamaz”, “Kadınlar Özgür Yaşayacak”, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” sloganları attı.



