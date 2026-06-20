Kedilerle iletişim kurmanın gizli şifresi çözüldü: 'Kedi gibi' gülümseyin!

Evlerimizi paylaştığımız, sokaklarda sık sık karşılaştığımız gizemli dostlarımız kedilerle iletişim kurmanın, onların güvenini kazanmanın bilimsel yolu nihayet keşfedildi. Yapılan yeni bir araştırma, kedilerle güçlü bir bağ kurmanın en etkili yolunun insan formunda bir iletişim değil, gözleri yavaşça kısarak "kedi gibi" gülümsemek olduğunu ortaya koydu. İnsanların aksine dişleri göstererek gülmeyi dostça bulmayan kediler için yavaşça göz kırpmak, aradaki tüm buzları eritiyor.

BİLİMİN DOĞRULADIĞI "KEDİ GÜLÜMSEMESİ"

Sussex Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen ve kedi-insan iletişimini deneysel olarak inceleyen bu ilk çalışma, ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. Kedilerle zaman geçirenlerin yakından bildiği o yarı kapalı göz ifadesi ve ardından gelen yavaş göz kırpma hareketinin, aslında kedilerin en rahat ve huzurlu anlarında verdikleri bir tepki, yani bir tür "kedi gülümsemesi" olduğu belirlendi.

Deneyler kapsamında farklı evlerde yaşayan onlarca kedi mercek altına alındı. Sahipleri kendilerine baktığında gözlerini yavaşça kısarak kırpan kişilerin, kedilerinden tam olarak aynı şekilde karşılık aldığı görüldü.

YABANCI KEDİLER BİLE BU JESTE DAYANAMIYOR

Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise yabancı insanlar ve kediler arasındaki testlerde yaşandı. Kediler, kendilerine gözlerini kırpmadan düz bir şekilde bakan insanları birer "tehdit unsuru" olarak algılarken; yavaşça göz kırpıp ardından elini uzatan araştırmacılara karşı son derece olumlu tepkiler verdi. Hiç tanımadıkları bu insanların elini koklamak için gönüllü olarak yaklaşan kediler, yavaş göz kırpmanın evrensel bir iyi niyet göstergesi olduğunu kanıtladı.

"Kedilerin bu hareketi neden bir iletişim aracı olarak seçtiği tam olarak bilinmese de doğaları gereği düz ve kesintisiz bakışları bir saldırı veya tehdit sinyali olarak algılıyorlar. Gözleri rahat bir gülümseme gibi kısarak birkaç saniye kapatmak, onlara 'benden sana zarar gelmez' mesajı iletiyor ve sessiz bir sohbet başlatıyor."

KLİNİKLERDE VE BARINAKLARDA YENİ DÖNEM

Son yıllarda yapılan diğer bilimsel çalışmalar da kedilerin ev arkadaşı oldukları insanların duygularına, stres seviyelerine ve kişilik özelliklerine sandığımızdan çok daha fazla uyum sağladığını gösteriyor. Uzmanlar, keşfedilen bu yavaş göz kırpma yönteminin sadece evde değil, özellikle veteriner kliniklerinde ve hayvan barınaklarında yoğun stres altında olan kedilerin psikolojik sağlığını korumak ve onları sakinleştirmek adına hayati bir önem taşıdığını vurguluyor.



KAYNAK: Sciencealert