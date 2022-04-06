Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.
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