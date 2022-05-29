Kemal Kılıçdaroğlu: “Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymamız lazım. Benim kimliğim niye siyasete konu oluyor?”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van'da, bir kafede gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, başörtülü olduğunu ancak AKP’li olmadığını söyleyen bir gence; “Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymamız lazım. Kişinin yaşam tarzı, kişinin inancı ve kişinin kimliği sorgulanmaz. Ben kendi anne ve babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? Yok, o zaman benim kimliğim niye siyasete konu oluyor?” karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van'da, bir kafede gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, başörtülü olduğunu ancak AKP’li olmadığını söyleyen bir gence; “Herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duymamız lazım. Kişinin yaşam tarzı, kişinin inancı ve kişinin kimliği sorgulanmaz. Ben kendi anne ve babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? Yok, o zaman benim kimliğim niye siyasete konu oluyor?” karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van’da bir kafede gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu gençlerin sorularını yanıtladı ve sohbet etti.
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