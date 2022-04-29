Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: İnsan hakkı bu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı’nda elektrik borcunu ödeyemeyen ve elektriği kesilen 3 çocuklu Taflan ailesini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Okmeydanı’nda, maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemeyen ve 10 gün önce elektrikleri kesilen Trabzon Akçaabatlı 3 çocuklu Gökay ve Ayşe Taflan çiftini bu akşam evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyarete eşlik eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte Taflan ailesinin evinde loş ışıkta çay içip, sohbet etti.
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