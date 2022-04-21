Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: Görevliler tarafından kesilme anı paylaşıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun ev elektriğinin kesilme anı paylaşıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fahiş elektrik zamlarına karşı "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından elektriğinin kesildiğini duyuran Kılıçdaroğlu, "Bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullandı.
ELEKTRİĞİNİN KESİLME AYNI PAYLAŞILDI
CHP'nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği anlar paylaşıldı.
Paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği, yetkililer tarafından kesildi" denildi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: İşte o anlar
- Patlayıcı madde operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
- Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini
- OSB'de korkutan heyelan!
- Selvi Kılıçdaroğlu: Alışacağız, atlatacağız
- Başakşehir'de korkunç kaza: 1 ölü
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- Rusya resmen açıkladı: Şehir ele geçirildi
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!