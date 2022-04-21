Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti: Görevliler tarafından kesilme anı paylaşıldı

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fahiş elektrik zamlarına karşı "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından elektriğinin kesildiğini duyuran Kılıçdaroğlu, "Bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞİNİN KESİLME AYNI PAYLAŞILDI

CHP'nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği anlar paylaşıldı.

Paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği, yetkililer tarafından kesildi" denildi.