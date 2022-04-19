Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı
Fransa Ligue 1'in 32. haftası Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti. PSG'nin 2-1 kazandığı maçta golleri Neymar ve Mbappe kaydetti.
NEYMAR'LA BULUŞTULAR
Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi. Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.
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