Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu

19 Nisan 2022 Salı, 10:12

Fransa Ligue 1'in 32. haftası Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti. PSG'nin 2-1 kazandığı maçta golleri Neymar ve Mbappe kaydetti.

NEYMAR'LA BULUŞTULAR

Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi. Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.