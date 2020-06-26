Kılıçdaroğlu anket açıkladı! İşte o oranlar

26 Haziran 2020 Cuma, 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deutsche Welle Türkçe'de Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.Yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıklayan Kılıçdaroğlu, yüzde 50'nin üzerinde oranın CHP'nin yönettiği belediyelerden memnun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, anketlerde yüzde 50, 55 ve 60'a yaklaşan belediye başkanlarının olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, belediye başkanlarının ilerleyen dönemde daha kritik yerlere gelebileceğini söyledi.

CHP liderinin bu sözleri akıllara kulislerde adları 2023 seçimlerinde aday olarak geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BAŞARIYI AKP'LİLER DE KABUL EDİYOR"

Biz belediye başkanlarımızla ilgili yaptıkları çalışmaların belde halkına yansımalarıyla ilgili bir ölçüm yapıyoruz. Mutluyum, hepsinde başarı yüzde 50'nin üzerinde. Bütün engellemelere rağmen başarı var. Engellemelerin yanlış olduğunu AKP'liler bile kabul ediyor.Onların başarılı olması, yapılan anketlerde yukarıda olmaları beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yerlere gelsinler tabi. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli. Şu anda bütün başkanların kendi bulundukları kente odaklanmalarını, orada sorunları çözmelerini kafalarına koysunlar istiyorum. Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var, bulundukları alanlara yoğunlaşmak."

"GİDİCİ OLDUKLARI İÇİN SEÇİM YASASI İLE UĞRAŞIYORLAR"

"Gidici olanlar gitmemek için önce baskı kurarlar, yasaları değiştirmeye çalışırlar. Şunu çok net ifade edeyim, her darbeden sonra darbeciler kendi hukuklarını yarattılar. Şimdi kendi hukuklarını oluşturmaya çalışıyorlar, tamamı antidemokratik. Hepsini göndereceğiz, halkın desteğiyle, halkın oyuyla, sandığa giderek, demokratik yollarla bunları göndereceğiz.Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yasayı getirirlerse getirsinler emin olun millet artık bıkmış durumda. Milyonlarca genç, parlak beyinler varken bu kişilere istihdam alanı yaratmıyorsunuz kendi yandaşlarınıza iş üstüne iş. Halkına hesap veren, akraba eş-dost değil, devlette liyakat ön plana koyan yeni bir siyaset iklimini bu ülkeye getireceğiz.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI"

Beni hedef almasını gayet doğal buluyorum. AKP'yi eleştiremeyeceğine göre bizi eleştirmesi gayet doğal, başka bir alanı yok. İttifak değil bir koalisyon var aslında. Her dediğini onlara yaptıran bir tablo var önümüzde. Ben ve arkadaşlarım MHP'nin söylemlerine cevap vermemeye gayret ediyoruz. İktidarın küçük ortağı, tabanına oynuyor ama son veriler şunu gösteriyor bırakın tabandan oy almayı hem AKP'nin hem MHP'nin oylarında düşüş var. Çünkü ikisi de birbirine destek veriyor. İşsizlikte artış varsa MHP'nin de suçu var.

"BÜLENT ARINÇ'IN FETÖ İTİRAFI"

Sayın Arınç'a şunu sormak isterim. Kandırıldıklarını Erdoğan söyledi, şimdi ikinci etabı geliyor. Sayın Arınç bizi kandırdılar ama bizim kabahatimiz yoktur diyor. Eğer sorumluluk aranıyorsa sorumluluk ülkeyi yöneten iktidardadır. İstihbarat onun elindedir, ordudaki hiyerarşiyi onlar belirlerler, sınav sorularını onlar çaldırdılar. Onların istediği yasalar çıktı. Bütün bunları yapanlar onlardı.Aldatıldıkları kabul ediyorlar, devlet yönetiminde aldatıldıysan o koltuktan ayrılacaksın. Yoksa her önüne gelen seni aldatır. Erdoğan bugün egemen güçlerin elinde pinpon topu gibi gidip geliyor. Aldatıldıysan, 15 Temmuz darbesi yaşandıysa sen o koltukta nasıl oturabilirsin? Erdoğan da vesayet ardında. Trump telefon etti, papazı bıraktılar."