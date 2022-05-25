Kılıçdaroğlu: Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım
Düzce'de STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarını 'beşli çete' üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Yap, İşlet, Devret-Kamu Özel İşbirliği... Dolar, Euro bazında garanti veriyorsunuz milliyetçi geçiniyorsunuz, Türk Lirası'nı çöpe atıyorsunuz. Allah nasip ederse geldiğimizde göreceksiniz önce bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşmaları kapsamında Düzce''de açıklamalarda bulundu.
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