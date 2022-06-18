Kılıçdaroğlu İzmir'de: 'Ne yaparlarsa yapsınlar, asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerine; “Kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar. Hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar. Hangi şiddete başvurursa başvursunlar, asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz, asla. Sadece isteğim; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy kullanacaksınız” sözleri ile seslendi.

ANKA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 13:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 5 bin 250 işçiye yüzde 35-40 zam sağlayacak toplu iş sözleşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıdaroğlu'nun da katıldığı törenle imzalandı.

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