Kılıçdaroğlu: Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli

28 Haziran 2020 Pazar, 19:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle bir araya geldiği Şerife Bacı Kadın Platformu üyelerine, kadınların siyasi alanda yeteri kadar temsil edilebilmesi için, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak kadın kotası konulması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu kadınların “kirli” bir alan olduğu için siyasete girmekten çekindiğini de ifade ederek, “O nedenle biz siyasette etik değerler olmalı ve ahlak kanunu çıkmalı diyoruz” dedi.

'YÜZDE 33 KADIN KOTASI'

Kadınların siyasi hayatta daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik yapılarak en az yüzde 33 kadın kotasının konulabileceğini açıklayarak, kadınların parti programına kadın kotası koyan siyasi partilere oy vermesini önerdi. Farklı görüşten de olsalar kadınların ortak sorun etrafında bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Belli bölgelerde kadın hala yeteri kadar haklarını talep edemiyor, bunları aşmak mümkün” dedi.

'AHLAK KANUNU ÇIKMALI'

Kadınların siyaset alanının “kirli” olduğu için siyasete girmek istemediğini de kaydeden Kılıçdaroğlu, “Nedeni siyaset alanını çok kirlenmesi ve bu kirli alanda kadının siyaset yapmasına fırsat verilmemesi. Acı ama ifade etmek zorundayım. O nedenle biz siyasette etik değerler olmalı ve ahlak kanunu çıkmalı diyoruz” diye konuştu.

Kadınların sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

KADINLARIN KARAR MEKANİZMALARINA KATILMASI: Bizim yüzde 33 cinsiyet kotamız var ama asıl kadınların mücadele edecekleri alan bu kotanın Siyasi Partiler Yasası’na da girmesi. Oraya girdikleri zaman bütün siyasal partiler doğal olarak cinsiyet kotasını en az yüzde 33, daha ileriye gitmek gerekirse yüzde 50’ye çekebilirsiniz. Siyaset üzerinde baskı kurar ve bu konuda önemli adımlar atarlarsa.

KADIN HAKLARI KONUSUNDA NELER YAPILABİLİR?: Bir dönem kız çocuklarının okula gitmesi toplum özelikle feodal yapıların olduğu yerlerde sorundu. Fakat şimdi Türkiye’nin bütün coğrafyasında anneler özellikle kız çocuklarının iyi bir eğitim görmesini istiyor. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemli. Ama bütün bunlara rağmen kadınlar verdikleri mücadelede bekledikleri bütün sonuçları elde edebildiler mi? Hayır. Belli bir kesim kadının günlük yaşamda olmasını içine sindiremiyor. Kadın hala siyasetin dışına itilebiliyor. Ama kadınlar bütün bunları mücadele ettiklerinde elde edeceklerdir. Belli meslek dallarında kadın egemenliği vardı. Kadının doğasına uygun olan bu mesleklerde kadınlar ciddi güç. Akademik dünyada kadınlar daha fazla.

Mustafa Kemal ve arkadaşları kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi ve bu haklardan yola çıkarak kadınlar ciddi bir güç olarak ortaya çıktı. Bunlara rağmen kadınların yeterli düzeyde örgütlendiğini söylemek zor. Belli bölgelerde kadın hala yeteri kadar haklarını talep edemiyor, bunları aşmak mümkün.

KADINLAR HUZUR VE BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ: Kadınların farklı siyasi görüş ve fikirleri olabilir ama biz hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bir apartmanı düşünün bir aile sürekli huzursuzluk çıkarıyorsa, bütün aile huzursuzdur. Huzuru ve barışı sağlamak önemli. Burada erkeklerden çok daha inandırıcılığı sağlayan kadın aslında. Kadının samimi olması, doğanın kendisine verdiği sezgi gücü. Kadın bu sorunları daha rahat çözebilir. Ben siyasi olarak desteği verebilirim. Şerife Bacı bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmişse, onun torunları olarak sizler de yapmak zorundasınız.

KADININ ADI VAR MI?: Kadının mutlaka adı var. Yoktur desek haksızlık olur. Siyaset arenasında kadın yeterlilikle ağırlı değil. Nedeni siyaset alanını çok kirlenmesi ve bu kirli alanda kadının siyaset yapmasına fırsat verilmemesi. Acı ama ifade etmek zorundayım. O nedenle biz siyasette etik değerler olmalı ve ahlak kanunu çıkmalı diyoruz.

FARKLI SİYASİ GÖRÜŞTEKİ KADINLAR BİR ARAYA GELMELİ: Kadınlar keşke belirli hedeflerde birleşebilseler. Siyasal görüşlerini bir tarafı bırakıp, bir hedefe odaklansalar birçok şeyi çözebilirler. Kadınlar şöyle bir hedefe odaklanıp şunu demeli: ‘Siyasi Partiler Yasası değişmeli ve kadın kotası en az yüzde 33 veya yüzde 50’yi kim sağlıyorsa ona oy vereceğiz. Parti programına bunu koyan siyasi partiye oy vereceğiz’. Düşünebiliyor musunuz? Bütün siyasi partiler ortak kadın sesi çıkarsa, yüzde 50’yi koyarlar.

ÇALIŞAN KADINLAR: Çalışan kadınlar için zaman zaman annelik ciddi sorun olabiliyor. Biz bunun için kreşe ağırlık verdik. Özellikle yoksul ailelerin yaşadığı yerlerde, Ekrem Başkan 150’ye yakın kreş açacak. Yoksul mahallelerde başlatmamızın temel nedeni şu. Yoksul ailelerde kadın kent kültürünü öğrenemiyor. Sokağa çıkamıyor, alışverişe çıkamıyor, düğüne gidemiyor, taziyeye gidemiyor, sinemaya gidemiyor. Dolayısıyla eğer çocuğunu bırakabileceği bir yer bulursa gidebiliyor ve kent kültürünü öğrenebiliyor.