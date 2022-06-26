Kılıçdaroğlu'ndan Mavi Marmara, Kaşıkçı ve adalar mesajı: 'Dosyalar kapanmış değil... O adalardaki silahların ne olacağını biz göstereceğiz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında yaşamını yitiren Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız” dedi. Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı dosyasının kapatılmasına ilişkin ise “Aynı kayığa binebilirsin, dosyanın üstünü örtebilirsin ama Allah’ın izni ile yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye’nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız” diye konuştu.

ANKA
26 Haziran 2022 Pazar, 16:14

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini İstanbul Beykoz’daki evlerinde bugün ziyaret etti.

Görüşme 45 dakika sürdü. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç da eşlik etti.

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