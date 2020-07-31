Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum

31 Temmuz 2020 Cuma, 15:20

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı ve kendisinin seslendirdiği görüntülü mesajında, "Bayramlar, birbirimizi sevmemizin, saymamızın, büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermemizin, aile içindeki kavgaların da sonlandırılmasına vesile olurdu. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı mesajı şöyle:

"Bayram, toplumun kaynaşması, bir arada olması için zorunlu bir unsur aslında. Bayramlar, birbirimizi sevmemizin, saymamızın, büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermemizin, aile içindeki kavgaların da sonlandırılmasına vesile olurdu. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun."