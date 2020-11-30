Kılıçdaroğlu'nun aracına taşla saldıran kadın: Evde terörist var sandım, CHP’nin aracı olduğunu bilmiyordum

30 Kasım 2020 Pazartesi, 16:50

Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran sanıklardan Elif Gölyeri'nin de ifadesi ortaya çıktı.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin önündeki CHP aracını taşlamak ve kaya parçası büyüklüğündeki taşla şoförü yaralamakla suçlanan sanık Elif Gölyeri, kendisini böyle savundu:

“Ben saat 12.00’de Rahmi Doruk’un evinin yukarısında şehidin cenazesinin mezarlığa gelmesini bekliyordum. Sonra ‘hain’ diye bağırıldı. ‘Sen niye gelmiyorsun hainle misin?’ denilince indim. Evde terörist var sandım. ‘Hain terörist içeriye girdi, geçen hafta yeğenimi öldürdü’ diye Gurbet Sarıyer bağırdı, ben de o şeyle arabaya taş attım. CHP’nin aracı olduğunu bilmiyordum.”

HAKİM, “NASIL KALDIRDIN O TAŞI” DİYE SORDU

Hakimin “Nasıl kaldırdın o taşı?” sorusuna Gölyeri, “O kadar ağır değildi” diye yanıt verdi