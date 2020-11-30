Kılıçdaroğlu'nun aracına taşla saldıran kadın: Evde terörist var sandım, CHP’nin aracı olduğunu bilmiyordum
Çubuk'ta, Kılıçdaroğlu’nun aracına kaya büyüklüğünde taşlarla saldıran Elif Gölyeri isimli kadın, "Sen niye gelmiyorsun hainle misin?’ denilince indim. Evde terörist var sandım. CHP’nin aracı olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran sanıklardan Elif Gölyeri'nin de ifadesi ortaya çıktı.
İddianamede Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin önündeki CHP aracını taşlamak ve kaya parçası büyüklüğündeki taşla şoförü yaralamakla suçlanan sanık Elif Gölyeri, kendisini böyle savundu:
“Ben saat 12.00’de Rahmi Doruk’un evinin yukarısında şehidin cenazesinin mezarlığa gelmesini bekliyordum. Sonra ‘hain’ diye bağırıldı. ‘Sen niye gelmiyorsun hainle misin?’ denilince indim. Evde terörist var sandım. ‘Hain terörist içeriye girdi, geçen hafta yeğenimi öldürdü’ diye Gurbet Sarıyer bağırdı, ben de o şeyle arabaya taş attım. CHP’nin aracı olduğunu bilmiyordum.”
HAKİM, “NASIL KALDIRDIN O TAŞI” DİYE SORDU
Hakimin “Nasıl kaldırdın o taşı?” sorusuna Gölyeri, “O kadar ağır değildi” diye yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Sokak hayvanlarını beslemeyin’ talimatı
- Başarır'ın sözlerinin çarptırılmasına sert tepki
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran paylaşım
Video Haberler
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata