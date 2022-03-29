Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar: Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tıp öğrencisi yarışmacıya Türkiye'nin başkenti sorusu yöneltildi. Sorunun cevabını bilemeyen yarışmacı, doğru yanıtı ancak iki joker hakkını da kullanarak bulabildi.
ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu. Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı.
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