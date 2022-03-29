Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar: Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!

29 Mart 2022 Salı, 09:16

ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu. Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı.

