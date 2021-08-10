Kırklareli’nde 'Dantel Böceği' istilası
Kırklareli’nde bir süredir bulunan dantel böcekleri geçiş döneminde yurttaşlara zor anlar yaşatıyor.
Kırklareli ve ilçelerinde geçiş döneminde bulunan minik dantel böcekleri yurttaşlara zor anlar yaşatıyor. Çamaşırlara yapışan böceklerle baş edemeyen yurttaşlar adeta camlarını açamaz oldu. Bölgeye yoğun baskın yapan minik dantel böcekleri yurttaşları canından bezdirdi. Yurttaşlar böceklerle kendi imkanlarıyla mücadele edemez noktasına geldi.
Özellikle öğle saatlerinde adeta yağmur gibi yağan dantel böcekleri yurttaşlara zor anlar yaşatırken yurttaşlar dantel böceklerinin Kırklareli’nde il defa bu kadar çok arttığını söylediler.
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