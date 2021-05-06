Japonya'da atıştırmalık böcek satan otomat açıldı
Japonya'da bir süpermarkete içinde sadece böceklerin satıldığı bir otomat yerleştirildi.
Fotoğraf: Mainichi / Hiroshi Watanuk
Nagasaki prefektörlüğünde yer alan Sasebo bölgesindeki Michi-no-Eki Konchu no sato Tabira adlı süpermarkette atıştırmalık olarak yemeye hazır böceklerin olduğu bir otomat kuruldu.
Müşterilerden olumlu tepkiler gören otomatta çekirge, ağustosböceği, dalgıçböceği ve ipekböceği krizaliti olmak üzere toplamda 9 çeşit farklı böcek satılıyor.
Hepsi şişelenmiş ve soğuk ortamda saklanan böceklerin fiyatı 600 ila 1000 Japon Yeni (yaklaşık 45 TL ila 76 TL) arasında değişiyor.
Otomatı tasarlayan Art Studio Wao, böceklerin ısıtıldığında sanki yeni kızartılmış gibi bir tat ve kıvama geldiğini belirtti.
İKİ NOKTAYA DAHA YERLEŞTİRİLMİŞTİ
independent Türkçe'nin aktardığına göre, firma bundan önce Omura ve yine Sasebo bölgesinde iki noktaya daha içince sadece böceklerin satıldığı otomatlar yerleştirmişti.
Şirketin başkanı Tatsuaki Morooka, "Benzersiz hizmetlerimizi Sasebo'dan tüm Japonya'ya kadar yaymayı istiyoruz" dedi.
Ülkedeki otomatlarda çok farklı çeşitlerde ürünler satılıyor. Metrolarda, mağazalarda ya da yollarda içinde suşi, pil, şemsiye, yumurta, sake, iç çamaşırı gibi geniş yelpazede ürünlerin bulunduğu otomatlar bulunuyor.
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