Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:09

Kırşehir'de Hasan A. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Şeyma D., dün saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sırasında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.