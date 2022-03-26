Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor

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Kırşehir'de Hasan A. (21) ile kız arkadaşı Şeyma D.'den (18) dünden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı sonrası çalışma yapan polis, Hasan A.'nın kullandığı otomobili ve ikiliye ait eşyaları ormanda buldu. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 09:09

Kırşehir'de Hasan A. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Şeyma D., dün saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sırasında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

Yapılan incelemede otomobilin Hasan A.'ya ait olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma D.'ye ait kişisel eşyalarının olduğu çanta bulundu.

Ekiplerin ormanda başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

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